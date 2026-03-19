自民党の石田昌宏議員は19日の参議院予算委員会で、“ジャパニーズウイスキー”の法律上の定義がないことについて質問した。【映像】酒税法上のウイスキーの定義を質問する石田議員石田氏は質疑の冒頭、「朝からお酒の話で恐縮ですが」と切り出し、議場内では軽い笑いが起きた。その上で、日本のウイスキーが世界5大ウイスキーの一つとして高い評価を得ていることに言及。一方で、「足元を見ると何が日本のウイスキーかよく分