ＤｅＮＡは１９日、２７日のプロ野球開幕を周知するため、横浜市内において特別デザイン車両の走行を開始することを発表した。選手のビジュアルを施した横浜市営バスを２１日から４月２２日まで、公式マスコットＤＢ．スターマンのスペシャルラッピングカーを２０日から２９日まで運行する。また、横浜市営バスは２０日から、「横浜スタジアム前」に停車する際に、筒香嘉智内野手（３４）、山本祐大捕手（２７）、石田裕太郎