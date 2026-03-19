TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が、18日放送の同局ラジオ「佐倉綾音論理×ロンリー」（水曜午後10時）に出演。学生時代のアルバイトについて語った。この日はパーソナリティーの佐倉が花粉症による声帯炎のため、女優で文筆家、電線愛好家の石山蓮華が代打出演。アシスタントとして安住アナも出演した。石山は同局ラジオ「こねくと」でパーソナリティーを務めており、「安住さんはTBSラジオの大先輩でありながら、その前にもう