高市総理の台湾有事をめぐる発言について、アメリカの国家情報長官室は「重大な方針転換」と指摘しました。【映像】高市総理“台湾有事発言” 米が「重大な方針転換」アメリカの国家情報長官室は18日、世界の脅威に関する年次報告書を公表しました。高市総理の、台湾有事は「存立危機事態」になり得るとした国会答弁について「日本の制度上、大きな重みを持つ」とした上で、「現職の総理としては重大な方針転換を示すものだ