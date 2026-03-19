ビジネスリアリティ番組「令和の虎」の2代目主宰としても注目を集め、月額50万円の“顧問制度”が話題の林尚弘社長。インフルエンサーのヒカル氏や実業家の前澤友作氏をも巻き込むその影響力は、とどまるところを知らない。今回、林社長に迫るのは、「令和の虎」に出演する社長やビジネス系ユーチューバー、経営者らをインタビューし続け、彼らに共通する思考法とメカニズムをまとめた『武器としての影響力』（サンライズパブ