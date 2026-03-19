「MUSIC AWARDS JAPANエントリー発表会」が19日、都内で行われ、本年度のアンバサダーを女優の畑芽育（23）と、2年連続で歌手の中島健人（32）が務めることが発表された。初就任の畑は「普段から日常的に音楽をたくさんきかせていただいていて、音楽に支えられる人生でしたので、すてきな祭典で盛り上げられることをうれしく思います。中島さんと共に素晴らしい祭典にできるように、たくさん盛り上げていきたいと思います」と意気