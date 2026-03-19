犬がお散歩から帰りたくないと言っているサイン 1.その場から動かなくなる 犬がその場から動かなくなるのは、お散歩から帰りたくないと言っているサインです。 お散歩からの帰り道、自宅近くになると、犬がその場から動かなくなってしまうことがあります。急にピタッと止まるので、中型犬以上であると、飼い主もつまずきそうになるのではないでしょうか。 急にピタッと止まった後、飼い主と目を合わそうとせず、「帰るよ！」