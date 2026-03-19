エルアル・イスラエル航空は、現地時間3月28日まで定期便を欠航する。4月15日までの運航便は、治安状況がより明確になるまで新規予約受付を停止している。3月18日時点で、当局からの新たな指示により、運航規模をさらに縮小していることから、予約客の約半数に欠航を通知する見通し。また、アメリカへの救援便への乗客の追加割当を一時停止している。