政府は３月１９日からレギュラーガソリンの平均価格を１７０円程度に抑えるため、補助金を再開しています。北海道内のガソリンスタンドを運営する会社に１９日の価格について聞いたところ、Ａ社とＢ社は１８日の価格から２０円下げて１６９円にしました。Ｃ社は仕入れ値の変動に合わせ１７７円。一方、Ｄ社は１９１円で１８日から変動はなく、値下げ時期も未定だということです。経済産業省は、平均価格が１７０円程度に落ち