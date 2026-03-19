全国の教員７人が児童の盗撮画像をＳＮＳグループに共有していた事件の裁判で、名古屋地裁は、北海道の元教諭の男に執行猶予付きの判決を言い渡しました。起訴状などによりますと、北海道の元中学校教諭・柘野啓輔被告（４１）は、２０２３年から２０２５年にかけて、北海道内の中学校でペン型カメラを使用して、複数の女子生徒の下着を盗撮したなどの罪に問われています。これまでの裁判で、柘野被告はいずれの起訴内容も認