北海道弟子屈町の川湯中学校で３月１９日朝、クマの足跡が見つかりました。足跡の大きさからクマは成獣とみられていて、学校周辺では警戒が続いています。クマの足跡が見つかったのは、道東・弟子屈町にある川湯中学校のグラウンドです。（弟子屈町立川湯中学校松永達郎校長）「けさ見た時に、ん？ってなって。これはおかしいということで」午前７時半すぎ、学校の職員から「グラウンド内にクマみたいな足跡がある」と警察に通報