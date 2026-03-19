北広島市のFビレッジで建設が進むタワーマンションの名称や完成予想図が、３月１９日にお披露目されました。ＪＲの新駅近くにできる予定で、ボールパークを起点に更にマチが活気づきそうです。（エスコン北海道支店加藤嘉朗支店長）「エスコンフィールドタワーという名前に決定しています。地上３５階建て、総戸数５０８戸というタワー型のレジデンスでございます」１９日、北広島市のFビレ