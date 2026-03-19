20日、薩摩地方は朝から晴れて、日中にかけてスッキリとした青空が広がり、夜まで安定した晴天が続く見込みです。大隅地方も一日を通して晴れ、朝と日中の気温差が大きくなりそうです。種子島・屋久島地方は日中はたっぷりと日ざしが届き、夜にはきれいな星空が見られる可能性があります。奄美地方は湿った空気の影響で雲が多い天気となりそうですが、北部の地域を中心に時折晴れ間がのぞく見込みです。20日朝は、県本土内陸部