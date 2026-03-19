中井亜美のもぐもぐタイムに続々と反響が寄せられた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュア女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美が、在校する勇志国際高校千葉学習センターの公式インスタグラムによるインタビュー動画に出演。【動画】「隅から隅まで可愛らしい」中井亜美の“もぐもぐタイム”をチェックインスタには「オリンピアンのお昼ご飯」と記され、「今回は、お母様手作りのお弁当を頬張る、至福の『も