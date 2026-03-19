国際的な声価を高めているWBC(C)Getty Images通算6回目となった今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、興行面でも大きな成果を上げた。米メディア『Front Office Sports』によれば、賞金総額は前回大会の約2倍にあたる3700万ドル（約58億4600万円）に増大。「Netflixが日本での放送権を1億ドル（約158億円）以上で獲得したことにより財政状況は劇的に変化した」という。【動画】これぞスーパースター米主砲ハー