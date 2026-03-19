日本銀行の植田和男総裁は１９日の金融政策決定会合の終了後、記者会見を開いた。中東情勢の緊迫化し、原油価格が高騰する中での追加利上げの判断に関して、「原油価格上昇に伴う（企業の）交易条件の悪化が、景気をどの程度下押しするかを点検していく」との考えを示した。日銀が政策判断で重視する、一時的な変動要因を除いた「基調的な物価上昇率」については、原油価格高騰によって「先行き、上下双方向に変動しうると思っ