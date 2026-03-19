◇プロ野球 ファーム・リーグ 西地区 阪神 13-4 オリックス(19日、SGL)阪神2軍が15安打13得点とし、オリックス2軍に快勝しました。先発のラグズデール投手が制球に苦しむなどで2失点と、初回にリードを許した阪神。それでも裏の攻撃では前川右京選手のタイムリーで1点を返します。すると3回からは打線が奮起。対するオリックスの先発・山口廉王投手の前に2つの四球とヒットで1アウト満塁の好機をつかむと、打席にはドラフト1位ルー