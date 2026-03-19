「認知症」と「もの忘れ」の違いは何か。認知症専門医の繁田雅弘さんは「『もの忘れ＝認知症』という単純な考え方が広がっているが、これは正しくない。老化によるもの忘れと認知症を見分ける参考になる3つのポイントがある」という――。※本稿は、安藤なつ（メイプル超合金）、繁田雅弘『知っトク認知症 家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jacob Wackerhaus