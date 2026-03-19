【モデルプレス＝2026/03/19】歌舞伎俳優の片岡愛之助が3月18日、オフィシャルブログを更新。妻で女優の藤原紀香から贈られた誕生日プレゼントを公開し、反響が寄せられている。【写真】54歳歌舞伎俳優「かっこよくてセンス抜群」女優妻からの“粋な誕プレ”◆片岡愛之助、妻・藤原紀香からの誕プレ“五エ門バッグ”披露3月4日に54歳の誕生日を迎えた愛之助。この日、「妻からの」と題してブログを更新すると「妻からの誕生日プレ