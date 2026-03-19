【モデルプレス＝2026/03/19】タレントの丸高愛実が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「茶色たくさんあるの共感」子供達だいすきメニュー3選◆丸高愛実、子供たちが喜ぶ献立を披露丸高は「子供達だいすきメニュー」と報告。公開された写真には、手羽中の唐揚げやレンコンのきんぴら、ジャガイモと人参の炒めものなどが並んでいる。◆丸高愛実の