【Amazon：「30MP 後藤ひとり」】 3月19日 販売再開 Amazonにて、プラモデル「30MP 後藤ひとり」が販売再開している。 今回Amazonにて再入荷予定分の本製品を販売再開しており、3月19日15時45分ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 3月19日15時45分ごろの販売状況 (C)はまじあき／芳文社・アニプレックス