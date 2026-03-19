K-POPグループ「Hearts2Hearts」の空港警護を巡り、ネット上で批判が噴出している。問題となっているのは、Hearts2Heartsが3月18日、アメリカに向かうため仁川（インチョン）国際空港を訪れた際の出来事だ。【写真】Hearts2Hearts、3度目炎上の過剰警護この日、SNSで拡散された動画には、メンバーが移動する際、10人ほどの警護員が手を繋いで円陣を組み、メンバーを囲んで移動する様子が収められていた。韓国の伝統的な円陣舞踊に