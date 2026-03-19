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【Fighting Girls Collection 1/7 スケールフィギュア THE KING OF FIGHTERS XV 不知火舞】 12月 発売予定 価格 通常版：24,200円 あみあみ限定版：24,750円 サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、フィギュア「Fighting Girls Collection 1/7 スケールフィギュア THE KING OF FIGHTERS XV 不知火舞」を12月に発売する。価