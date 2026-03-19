気象庁が今日19日発表した最新の1か月予報によりますと、この先1か月の気温は全国的に平年より高い予想です。季節先取りの暖かさとなり、週末以降は、九州から関東で続々と桜の開花ラッシュとなりそうです。一方、東日本・西日本では天気のぐずつく日が多くなるでしょう。水不足の解消が期待されますが、少雨の影響が残る可能性もあり、引き続き、降水の状況に注視が必要です。季節先取りの暖かさ夏日となる日も今日19日、気象庁