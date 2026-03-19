【静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場： ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10 TIPSは、5月13日から17日の期間ツインメッセ静岡にて開催予定の第64回静岡ホビーショーに合わせたアオシマ、タミヤ、ハセガワ本社の見学を含むツアーを実施する。料金は15,800円から。 本ツアーは4種のコースを