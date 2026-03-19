本日3月19日(木)、愛媛県宇和島市で桜が開花しました。四国では太平洋側から桜前線が北上中です。来週にかけて、そのほかの四国各地で続々と開花の便りが届くでしょう。今日19日愛媛県宇和島市で桜が開花本日3月19日(木)、愛媛県宇和島市の桜(ソメイヨシノ)が開花しました。宇和島市では昨年(3月23日)より4日早くなりました。※宇和島市では、2005年に気象庁の機関である宇和島測候所の無人化に伴い桜の観測が行われなくなった後