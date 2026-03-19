長らく「芸能界の登竜門」としてもてはやされ、数々の人気タレントを生み出してきたミスコンや芸能オーディションだが、近年は容姿の審査への批判的な視点から、開催を取りやめるミスコンも出てきている。その流れはアナウンサーの人材にも影響しているようだ。【写真】ミス慶應、ミスソフィア…ほか、“ミスキャンパス”出身のアナウンサーたち昭和中期から開催されるようになった「ミスキャンパス」からは、数々のアナウンサ