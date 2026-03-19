１７日、中海油田服務のドリルパイプ自動点検・保守工場で、保守作業を行うロボットアーム。（天津＝新華社配信／杜鵬輝）【新華社天津3月19日】中国石油大手、中国海洋石油集団傘下の中海油田服務（天津市）では、2025年9月末に全面稼働した掘削事業部のドリルパイプ自動点検・保守工場の点検・保守本数が累計6万を超えた。工場は先進的な自動制御システムやオンライン点検技術、IoT（モノのインターネット）データシステムの