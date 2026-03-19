【新華社モスクワ3月19日】ロシア外務省のザハロワ報道官は18日の記者会見で、日本が第2次世界大戦中や戦後と同様の状況を望まないのであれば、歴史の教訓に学び、自国憲法に定められた平和主義の原則に依拠すべきだと述べた。ザハロワ氏は、日本は「再軍事化」を継続的に進めており、巡航ミサイルなど攻撃型兵器の調達も行っているが、こうした兵器は防衛用ではないと指摘した。また、ロシアは日本に対し、軍事予算の大幅な