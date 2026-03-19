民放連の早河洋会長民放連は19日、インターネットでのテレビ番組の違法アップロードに関する実態調査の結果を公表した。約1カ月間の限定的な調査でもユーチューブで約1万5千本の違法動画を確認したといい、主要プラットフォーム事業者や総務省、広告関係者に問題の改善を働きかけるとしている。民放連によると、昨年11〜12月にキー局のバラエティーやアニメなど25の番組名をキーワード検索し、違法にアップロードしている300の