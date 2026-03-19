日本サッカー協会は１９日、今月下旬に始まる英国遠征に臨む日本代表メンバー２８人を発表した。けがで代表を離れていた冨安健洋（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）が復帰し、２０歳の塩貝健人（ウォルフスブルク）が初選出された。負傷している遠藤航（リバプール）、久保建英（レアル・ソシエダード）らは選ばれなかった。日本は３月２８日にスコットランド代表と、同３１日にイングランド代表と戦う。森保