お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。同期のキングコングとの関係性を語った。山里はオードリー若林正恭の代理MCを務めた。西野亮廣は若林の休養に「それはしょうがない」と理解を示すも「なんで山ちゃんなん」とつっこんだ。2組は大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期で、ダイアン、なかやまきんに君、とろサーモン久保田など、現在