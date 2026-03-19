「何かすねてるなと思いながら撮った写真。よく見たら『おそとボタン』押してた。ごめん、気づかなかったんよ」【写真】「お外、行きたい」ボタンを押したまま、しょんぼりする犬さんそんなコメントが添えられた愛犬の動画が話題です。映っているのは、ラブラドール・レトリバーの「テリー」くん（1歳7カ月・男の子）。床にペタンと伏したテリーくんは、何やらご機嫌斜めの様子。それもそのはず、「お外に行きたい