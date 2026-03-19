ユーザー支持アップのヒミツとは1994年の初代誕生以来、ミニバン市場のパイオニアとして君臨してきたホンダ「オデッセイ」が、2025年11月6日に一部改良を実施しました。今回の改良では、ユーザーの声を丁寧に反映した変更が加えられています。【画像】超カッコいい！ これが「リッター20キロ走る」ホンダの最新「“7人乗り”高級ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）現行5代目オデッセイが多くのユーザーから選ばれる最