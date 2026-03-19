ガソリン価格を抑えるため、政府は３月１９日から補助金の支給を再開しました。札幌市内のガソリンスタンドではさっそく価格を値下げする動きがでていますが、先行きの見えない状況にバス会社などからは不安の声も聞かれています。（石田記者）「これからガソリン価格の値下げが始まります。現在１８９円のレギュラーガソリン、一体いくらになるのでしょうか」札幌市西区のガソリンスタンドでは１９日朝、１８９円だったレギ