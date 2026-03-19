キユーピーの公式X（@kewpie_official）が投稿した、旬のレタスを楽しむ「マヨの簡単ディップソース」が話題となり、19日15時時点で30万表示、4043件のいいねを集めている。【投稿】新感覚…！「マヨの簡単ディップソース」作り方同アカウントが「レタスがあっという間になくなるくらい、いくらでも食べられます」と紹介するこのレシピは、塩昆布とマヨネーズを和えるだけという手軽さが特徴。シンプルながら、ありそうでなか