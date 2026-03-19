中東で衝突が続くなかイランは湾岸諸国のエネルギーインフラを攻撃しています。世界最大のLNG拠点でも被害が出ました。【映像】カタール・ラスラファンの様子カタール国営のエネルギー企業「カタールエナジー」はLNGの拠点がある北部ラスラファンが18日、ミサイル攻撃で「広範囲に被害を受けた」と発表しました。火災が起きたものの、死傷者は確認されていないということです。「カタールエナジー」は2日LNGの生産の一時停