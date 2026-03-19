アメリカのトランプ政権がイランへの軍事作戦を強化するため、数千人規模に及ぶアメリカ軍の追加派遣を検討しているとロイター通信が報じました。【映像】米軍がカーグ島に攻撃する様子報道によりますと、追加派遣する軍の任務はイランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全確保のほか、イラン沿岸への部隊の展開も含まれる可能性があるとしています。イランの石油輸出拠点のカーグ島に地上部隊を派遣する選択肢も検討している