◇飛び込み翼ジャパンダイビングカップ第1日（2026年3月19日東京アクアティクスセンター）9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会の選考会を兼ねて行われ、女子高飛び込みは金戸凜（セントラルスポーツ）が合計351・45点で優勝。選考基準を見たし、同大会の代表入りが確実となった。両膝や右肩の故障に悩まされ、24年パリ五輪出場を逃した金戸は、昨年の同大会で1年1カ月ぶりに復帰。同年7月の世界選手権にも出場し、決