ガソリン価格抑制の仕組み（1リットル当たり）政府は19日、ガソリン価格の上昇を抑える補助金支給を再開した。25日まではレギュラー1リットル当たり30円20銭とし、今後1〜2週間かけて全国平均小売価格を170円程度に下げる。軽油や重油も補助し、事業者や農林漁業者の負担を軽くする。補助金の支給額は、原油価格の変動を基に翌週の小売価格を予想し調整する。イラン攻撃に伴う原油急騰でガソリン価格は16日時点で過去最高値の1