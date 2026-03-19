お笑いコンビ、ジョイマンの高木晋哉（45）池谷和志（45）が19日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に、小中学校の同級生でシンガー・ソングライター秦基博（45）とともに生出演。両者が一発即発となったエピソードを明かした。高木は「僕が仕事全然ない時。1回パッとテレビ出たけどボーンと落ちちゃって、全然仕事ない時にもっちゃん（秦）と飲む時があって、仕事もないし、これから先も望めない、もうヤダみた