プロ野球・巨人は19日、3月22日に東京ドームで開催する巨人対楽天のオープン戦で、能登半島地震・豪雨災害の被災地を支援する「復幸へ、ともに。」デーを行う事を発表しました。「復幸、ともに。」キャンペーンは社会貢献活動「G hands」の一環として、2月の宮崎キャンプ中に臨時コーチを務めた石川県出身の松井秀喜さんと阿部慎之助監督が発表してスタートしました。当日は、石川県能登地方の少年野球26チームに所属する児童ら約1