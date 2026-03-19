お笑いトリオのネルソンズ、青山フォール勝ち（40）が19日、Xを更新。息子の中学卒業を報告した。青山は先月25日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水曜午後10時）に出演。サプライズ企画で彼女へのプロポーズを成功させ、放送後には自身のXで結婚を報告し「これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます」と意気込みをつづっていた。番組によると、彼女との出会いは13年前