【GR2728OEL-BK】 3月27日 発売予定 価格スタンド付属モデル：84,800円 スタンドレスモデル：76,800円 MSYは、同社の「GRAPHT」ブランドよりゲーミングモニター「GR2728OEL-BK」を3月27日に発売する。価格はスタンド付属モデルが84,800円、スタンドレスモデルが76,800円。 本製品は、有機ELと量子ドットを組み合わせたQD-OLEDパネルを採用するゲ