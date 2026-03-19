タレントの平愛梨（４１）が１９日、都内で行われた「ＵｂｅｒＥａｔｓ『お店と同じ価格』発表会」に登場した。平は、２０１７年にサッカー日本代表の長友佑都選手と結婚。４児をもうけた。ＵｂｅｒＥａｔｓは「私生活に欠かせない。今では週２、夫が遠征中は週４ぐらい利用している」というヘビーユーザーで、「子供が４人いると成長とともに出費に驚く。お店と同じ値段で出していただけるのは、うれしくてありがたい」と