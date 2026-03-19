第６回ＷＢＣはベネズエラの優勝で幕を閉じた。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」電子版は１８日（日本時間１９日）、歴代の優勝６チ―ムのランキングを発表。ドジャース・大谷翔平（３１）が投打の活躍で３度目の世界一に輝いた前回２０２３年の日本代表を堂々の１位とした。前回大会で日本は決勝で米国を３―２で撃破。９回にマウンドに上がった大谷は当時エンゼルスで同僚だったマイク・トラウト外野手（３４）を空