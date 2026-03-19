ロックバンド・GLAYのボーカルTERUさんが2026年3月18日にXを更新し、ライブMC中の観客の呼びかけについて注意喚起した。「せっかくの緊張感がなくなってしまう」GLAYは3月17日、東京・Zepp DiverCityで「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 in Zepp DiverCity "Zead Or Zlive"」を開催していた。TERUさんは18日にXで、「昨日のZEPPのライブ音源を聴いたんだけど」と切り出し、「MC中の『こっち向いて』はない方が良いですね」とMC