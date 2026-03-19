福岡市東区で19日午後、住宅から爆発音がした後、炎上しました。この火事で、焼けた家から80代の女性1人の遺体が見つかったということです。■金子麻史カメラマン「住宅街に煙が充満しています。」消防によりますと、午後1時15分ごろ、福岡市東区水谷で、近隣住民から「2階建ての一般住宅が爆発して燃えている」と119番通報がありました。消防車や消防のヘリなどが出動し、通報からおよそ1時間後に、火はほぼ消し止められました。