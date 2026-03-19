春のセンバツ高校野球が19日に開幕し、愛知の中京大中京高校が白星発進です。出場校最多、33回目のセンバツとなる中京大中京の1回戦の相手は、徳島の阿南光です。1対1の同点で迎えた6回表、中京大中京の5番・松田選手が甘く入ったストレートを振りぬきレフトスタンドへ。大会第1号のソロホームランで勝ち越します。投げては、エース・安藤投手から太田投手への継投リレーで最少失点に抑え、中京大