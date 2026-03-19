植田日銀総裁 当面は、中東情勢がわが国経済にどのような影響及ぼすかが重要なポイント 基調的な物価上昇率は上下に変動しうる 企業の賃金・価格設定行動、ロシアのウクライナ侵攻当時より強まっている可能性に留意必要